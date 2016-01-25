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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 14:38 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好获支撑，亚洲盘交投淡静

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* 美元/日圆持平，欧元/美元涨0.24%，澳元/美元涨0.16%，新西兰元/美元涨0.37%

* 美元/坡元跌0.2%，美元/台币跌0.53%，美元/韩元跌0.49%，美元/离岸人民币跌0.1%

* 日经指数涨0.9%，中国沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.33%，美国指标公债收益率报2.0624%，西德克萨斯中质油(WTI)价格涨1.24%

* 日本12月出口同比降幅创逾三年最大，受中国经济减速拖累

* 市场跌成熊样消费者变抠门，美联储或被迫调整升息步伐 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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