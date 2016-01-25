《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好获支撑，亚洲盘交投淡静

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
0629GMT
* 美元/日圆持平，欧元/美元涨0.24%，澳元/美元涨0.16%，新西兰元/美元涨0.37%
* 美元/坡元跌0.2%，美元/台币跌0.53%，美元/韩元跌0.49%，美元/离岸人民币跌0.1%
* 日经指数涨0.9%，中国沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.33%，美国指标公债收益率报2.0624%，西德克萨斯中质油(WTI)价格涨1.24%
* 日本12月出口同比降幅创逾三年最大，受中国经济减速拖累
* 市场跌成熊样消费者变抠门，美联储或被迫调整升息步伐 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。