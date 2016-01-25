台湾人事：任命副院长张善政为新任行政院长--总统府

路透台北1月25日 - 台湾总统府发言人陈以信周一表示，立法院将于2月1日开议，原行政院长毛治国已依宪政惯例提出内阁总辞。总统马英九任命现任行政院副院长张善政为新任行政院长。

由于执政的国民党在1月中旬的选举中大溃败，新任行政院长张善政被视为徒具〞看守〞功能的过渡性内阁。新任总统民进党籍的蔡英文将在5月20日上任。

总统府新闻稿指出，马英九总统已亲自致电未来立法院多数党的民进党蔡英文主席，但因蔡主席事忙而未果，复由曾永权秘书长与蔡主席所指定的民进党林锡耀前秘书长通电话。

总统府新闻稿中指出，民进党的林锡耀前秘书长代表蔡主席在电话中回覆，〞蔡主席对马总统依宪法职权所任命行政院长，都没有意见，予以尊重，〞曾秘书长便向林前秘书长表示，马总统将任命行政院张善政副院长接任行政院长。

张善政为美国史丹福大学土木工程硕士，美国康乃尔大学土木工程博士，历任台湾大学土木系教授，国科会国家高速电脑中心主任、企划考核处处长，宏碁电脑公司电子化事业群副总经理，美商Google公司亚洲硬体营运总监，行政院科技政务委员、科技部部长与行政院副院长。

总统府指出，张善政并未加入任何政党。