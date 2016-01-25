台湾人事：任命副院长张善政为新任行政院长--总统府

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透台北1月25日 - 台湾总统府发言人陈以信周一表示，立法院将于2月1日开议，原行政院长毛治国已依宪政惯例提出内阁总辞。总统马英九任命现任行政院副院长张善政为新任行政院长。
由于执政的国民党在1月中旬的选举中大溃败，新任行政院长张善政被视为徒具〞看守〞功能的过渡性内阁。新任总统民进党籍的蔡英文将在5月20日上任。
总统府新闻稿指出，马英九总统已亲自致电未来立法院多数党的民进党蔡英文主席，但因蔡主席事忙而未果，复由曾永权秘书长与蔡主席所指定的民进党林锡耀前秘书长通电话。
总统府新闻稿中指出，民进党的林锡耀前秘书长代表蔡主席在电话中回覆，〞蔡主席对马总统依宪法职权所任命行政院长，都没有意见，予以尊重，〞曾秘书长便向林前秘书长表示，马总统将任命行政院张善政副院长接任行政院长。
张善政为美国史丹福大学土木工程硕士，美国康乃尔大学土木工程博士，历任台湾大学土木系教授，国科会国家高速电脑中心主任、企划考核处处长，宏碁电脑公司电子化事业群副总经理，美商Google公司亚洲硬体营运总监，行政院科技政务委员、科技部部长与行政院副院长。
总统府指出，张善政并未加入任何政党。
台湾民进党在1月中旬的总统及国会选举取得亮眼成绩，达到完全执政目标。国民党延续2014年底地方选举溃败之势，拱手交出中央执政权。蔡英文成为台湾首位女总统。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。