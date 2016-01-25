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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 15:07 BJT

标题新闻：沙特阿美董事长称全球石油供需将在温和价位恢复平衡，沙特阿拉伯能在低油价下生存很长时间

注：沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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