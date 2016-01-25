更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌成交萎缩，缓解贬值压力仍需基本面改善

* 人民币收盘微跌，中间价略升 * 监管持续维稳加重观望气氛，成交回落 * 僵持无法释放不确定风险，但短期放开波动可能性仍小 * 汇市料延续窄幅整理，期待基本面改善缓解贬值压力 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微跌，日内有效波动区间非 常狭窄，中间价续略升至逾两周新高。交易员称，市场观望情绪加重客盘购汇需求减退，自 营盘亦减少操作，成交量随之回落，短期人民币料延续僵持走势，而缓解贬值压力仍需基本 面改善。 他们亦指出，僵持走势并非良策，市场也会再度纠结，因为不确定风险无法释放，一旦 放开波动，市场购汇情绪仍可能造成汇市较大波动，类似去年8.11汇改，给市场的负面冲击 不小；当然至少从近期不管是政策层面还是经济表现看，短期放开波动可能性不大。 “大家都冬眠了去，央妈的意图也比较明确，买了（美元）也没用啊，而且又不是没成 本，做空动能已经小了，短期应该会稳住的，”一中资行交易员称。 交易员也指出，离岸人民币 跟随在岸区间运行，两地价差维持在300点子左右 水平。尽管离岸市场的流动性已经恢复，但境内汇市政策频出，投机盘仍有所顾忌，另外港 元 亦连续反弹，做空中国势头有所消退。 “市场很稳定，购汇盘和投机盘也都消停了，...没有波动很难做，基本就是平客盘。” 一股份行交易员称，“以后美国加息预期起来了，那可能有比较大的贬值压力。现在中国的 政策是比较稳健的，贬值压力可能没那么大了。” 离岸CNH掉期隐含收益率 显示，离岸CNH流动性已经明显缓解，且不管是离岸 还是境内美元/人民币期权隐含波动率都出现较大幅度回落，这也反映监管层近期采取的维 稳市场措施取得一定效果。 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.84，较前周反弹0.4 5%，较2014年底则微升0.84%。 中金公司周一发布研报指出，随着中国央行不断出手干预外汇市场和打击跨境套利，人 民币对美元逐渐企稳，但稳增长才是当务之急，汇率政策不应成为新的主要风险因素，汇率 稳定后应查漏补缺，防范金融风险。 IMF总裁拉加德周六表示，金融市场需要中国当局在如何管理人民币汇率，尤其是人民 币与美元的关系方面提高透明度。 IMF副总裁朱民称，人民币近期波动的内涵 是因其被置于有管理的浮动机制，市场化趋势明显增强。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一小幅下跌，因油价重拾跌势，推动投资者买入欧 元和日圆等避险货币，主要原油出口国的货币则下挫。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5792 6.5794 -0.00% 中间价 6.5557 6.5572 0.02% 成交额 122.77亿美元 159亿美元 日内波动幅度(pips) 13 日高6.578 日低6.5799 6 今年以来升贬幅度 -1.30% 2005年汇改以来升贬幅度 25.80% 一年期美元/人民币掉期 +1,095 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6165 6.615 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8383 6.8735 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5792；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 吴云凌/林高丽)