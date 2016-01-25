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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市卖超825亿韩元，连续第13日卖超

路透首尔1月25日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0728GMT，外资在韩国股市卖超825亿韩元，连续第13日卖超，期间共计卖超2.787万亿韩元(23.3亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1月25日 -82.5 259.0 -187.5

^1月22日 -156.4 346.1 -201.3

1月21日 -297.4 315.6 -27.1

1月20日 -228.3 -84.2 300.4

1月19日 -279.8 177.2 87.9

1月18日 -349.8 318.6 12.1

1月15日 -218.2 -68.0 251.7

1月14日 -372.4 43.6 295.7

1月13日 -49.9 220.6 -188.5

1月12日 -219.8 -1.5 144.1

1月11日 -113.6 86.1 256.9

1月 8日 -149.2 123.2 -47.2

1月 7日 -269.3 7.9 184.4

1月 6日 163.1 -69.2 102.9

1月 5日 -189.7 100.0 16.7

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本月以来 -2,970.5 1,427.8 1,416.8

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今年以来 -2,970.5 1,427.8 1,416.8

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注：^ 1月22日为修正后数据。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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