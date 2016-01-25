表格：外资在韩国股市卖超825亿韩元，连续第13日卖超

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透首尔1月25日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0728GMT，外资在韩国股市卖超825亿韩元，连续第13日卖超，期间共计卖超2.787万亿韩元(23.3亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月25日 -82.5 259.0 -187.5
^1月22日 -156.4 346.1 -201.3
1月21日 -297.4 315.6 -27.1
1月20日 -228.3 -84.2 300.4
1月19日 -279.8 177.2 87.9
1月18日 -349.8 318.6 12.1
1月15日 -218.2 -68.0 251.7
1月14日 -372.4 43.6 295.7
1月13日 -49.9 220.6 -188.5
1月12日 -219.8 -1.5 144.1
1月11日 -113.6 86.1 256.9
1月 8日 -149.2 123.2 -47.2
1月 7日 -269.3 7.9 184.4
1月 6日 163.1 -69.2 102.9
1月 5日 -189.7 100.0 16.7
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本月以来 -2,970.5 1,427.8 1,416.8
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今年以来 -2,970.5 1,427.8 1,416.8
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注：^ 1月22日为修正后数据。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。