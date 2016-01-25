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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 16:35 BJT

重发-两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.732兆台币，占净值比走低至0.60倍

(重发以对齐表格文字)
    路透台北1月25日 - 台湾金融监督管理委员会周一公布，2015年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险
金额总计1兆(万亿)7,319.78亿台币，占净值比重则走低至0.60倍。
    
    金管会资料显示，今年第四季全体银行业大陆曝险金额较上季减了308.09亿台币；上季则为1兆7,627.87
亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以台北富邦银行在中国曝险金额占净值比重的0.78倍高居第一，法定的上限则为1
；紧随其后的是永丰商业银行，其曝险占净值比同为0.77倍列居第二。
    
    公股银行的兆丰银行则以1,602.96亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,401.18亿台币。
     
    
    下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）：
    
          银行                   大陆曝险金额           占净值比重(倍)
 台北富邦商业银                        115,293                    0.78
 行                                             
 永丰商业银行                           77,029                    0.77
 国泰世华商业银                        102,528                    0.76
 行                                             
 台新国际商银                           58,262                    0.72
 中国信托商业银                        140,118                    0.71
 行                                             
 台湾工业银行                           19,603                    0.71
 安泰商业银行                           18,894                     0.7
 玉山商业银行                           72,436                     0.7
 元大商业银行                           34,545                     0.7
 台湾中小企业银                         43,276                    0.69
 行                                             
 所有银行合计                        1,731,978                    0.60
    资料来源：金管会。（完）

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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