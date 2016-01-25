重发-两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险1.732兆台币，占净值比走低至0.60倍

(重发以对齐表格文字) 路透台北1月25日 - 台湾金融监督管理委员会周一公布，2015年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险 金额总计1兆(万亿)7,319.78亿台币，占净值比重则走低至0.60倍。 金管会资料显示，今年第四季全体银行业大陆曝险金额较上季减了308.09亿台币；上季则为1兆7,627.87 亿台币。 39家台湾的银行业中，以台北富邦银行在中国曝险金额占净值比重的0.78倍高居第一，法定的上限则为1 ；紧随其后的是永丰商业银行，其曝险占净值比同为0.77倍列居第二。 公股银行的兆丰银行则以1,602.96亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,401.18亿台币。 下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 台北富邦商业银 115,293 0.78 行 永丰商业银行 77,029 0.77 国泰世华商业银 102,528 0.76 行 台新国际商银 58,262 0.72 中国信托商业银 140,118 0.71 行 台湾工业银行 19,603 0.71 安泰商业银行 18,894 0.7 玉山商业银行 72,436 0.7 元大商业银行 34,545 0.7 台湾中小企业银 43,276 0.69 行 所有银行合计 1,731,978 0.60 资料来源：金管会。（完） (记者 高洁如; 审校 董永年)