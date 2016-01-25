路透基点：凤凰医疗取消1.5亿美元银团贷款，因外汇市场波动

路透1月25日 - 凤凰医疗集团在1月22日递交给证交所的文件中称，已经取消了2015年2月的一项1.5亿美元的银团贷款，因外汇市场不稳定。

据知情人士和文件透露，该项贷款一直未动用。消息人士表示，贷款的动用期限为签署日期后的九个月。

文件称，据初步审视，终止贷款将发生大约3,000万人民币(460万美元)的非经常性成本，预计会对集团和子公司截至2015年12月31日的年度净利造成负面影响。

台湾银行、中国信托商业银行、德意志银行、第一商业银行、台新国际商业银行、合作金库银行为牵头行兼簿记行。还另有五家银行参贷。

所筹资金将用于支持一笔收购，收购的目标资产尚未透露。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点，平均期 限是2.75年。综合收益358.64个基点，前端费是120个基点。

凤凰医疗是中国最大的民营医院集团，总部位于北京。公司将以海外股份为此次贷款担保。(完)