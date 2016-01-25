路透基点：凤凰医疗取消1.5亿美元银团贷款，因外汇市场波动

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月25日 - 凤凰医疗集团在1月22日递交给证交所的文件中称，已经取消了2015年2月的一项1.5亿美元的银团贷款，因外汇市场不稳定。
据知情人士和文件透露，该项贷款一直未动用。消息人士表示，贷款的动用期限为签署日期后的九个月。
文件称，据初步审视，终止贷款将发生大约3,000万人民币(460万美元)的非经常性成本，预计会对集团和子公司截至2015年12月31日的年度净利造成负面影响。
台湾银行、中国信托商业银行、德意志银行、第一商业银行、台新国际商业银行、合作金库银行为牵头行兼簿记行。还另有五家银行参贷。
所筹资金将用于支持一笔收购，收购的目标资产尚未透露。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点，平均期 限是2.75年。综合收益358.64个基点，前端费是120个基点。
凤凰医疗是中国最大的民营医院集团，总部位于北京。公司将以海外股份为此次贷款担保。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。