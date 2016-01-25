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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 16:15 BJT

俄罗斯经济：2015年俄罗斯经济萎缩3.7%--统计局初步数据

路透莫斯科1月25日 - 俄罗斯统计局周一在网站发布文件称，根据初步数据，2015年俄罗斯经济萎缩3.7%。并且，初步估计2015年该国零售销售下降10%，资本投资下滑8.4%。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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