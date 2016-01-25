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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 16:29 BJT

台湾新债：高盛30年美元零息债以5.00%定价--消息

路透台北1月25日 - 两位消息人士周一表示，美国投行高盛 预计在台湾发行30年期美元零息债，满一年及之后每一年可开始赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)5.00%定价。

消息人士指出，高盛本期美元零息债共募资4.43亿美元，2月3日发行。

路透暂时无法联络到高盛对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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