台湾新债：星展银行两年内不赎回30年美元零息债以4.09%定价--消息

路透台北1月25日 - 两位消息人士周一指出，新加坡星展银行 将在台湾发行30年期零息美元债，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.09%定价，募资1亿美元。

星展银行并将发行一年内不赎回的30年期零息美元债，以隐含年报酬率4.11%定价，亦募资1亿美元。