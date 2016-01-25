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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 16:44 BJT

台湾新债：星展银行两年内不赎回30年美元零息债以4.09%定价--消息

路透台北1月25日 - 两位消息人士周一指出，新加坡星展银行 将在台湾发行30年期零息美元债，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.09%定价，募资1亿美元。

星展银行并将发行一年内不赎回的30年期零息美元债，以隐含年报酬率4.11%定价，亦募资1亿美元。

该两档债券将在2月3日发行。

路透暂时无法联络到星展银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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