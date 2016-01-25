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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 16:47 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受避险情绪拖累走低

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* 避险情绪拖累英镑/美元在欧洲盘初下跌0.005美元至1.4250

* 标普500指数期货跌0.5%，一小时之前持平

* 英镑/日圆在欧洲盘初下跌近150个点，逼近168.50

* 英镑/美元亚洲盘最低触及1.4255，最高为1.4310

* 1.4257为上周末前最低，周五最高1.4362

* 英国央行货币政策委员会(MPC)鹰派委员福布斯定于周一发表讲话(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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