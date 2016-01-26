台湾已公布经济指标--2016/1/26

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 -13.9% -16.9% 2/16 -- 商品进口(y/y) 12月 -15.6% -13.7% 2/16 -- 外销订单(y/y) 12月 -12.3% -6.3% 2/24 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- *M2货币总计数(y/y) 12月 +5.68% +6.39% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.88% 3.84% 2/25 -- 工业生产指数(y/y) 12月 -6.17% -4.85% r 2/26 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,260.31 4,246.11 2/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.14% +0.53% 2/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -0.63% +0.57% 1/29 -0.25%* (Q3统计值 (Q2统计值) (Q4概估值 ) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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