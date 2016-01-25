《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透伦敦1月25日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/英镑：在接近2012年低点0.7762英镑之前反转。这个点相当关键，被视为短线难以突破的阻力位。如果下跌，应能在10月高点0.7492附近，以及短线高位0.7483，找到良好支撑。这样的走势算是重返突破点。
英镑/美元：开始突破区间。上档在1.10/1.1060美元面临强劲阻力。这是近期高点与200移动均线切入位、2014-2016跌势与55周移动均线切入位，尽管到达此一顶点，我们仍然看空。我们的目标仍为近期低点1.0523美元。
美元/日圆：2014-2016支撑线切入位116.49日圆，以及2015年8月低点116.15已失守，不过这并非以收盘价为基础，而且已经从115.97的低点大幅反弹。此一涨势已达38.2%回档位，即118.88日圆水准。如果升破此一水平，可能进一步上看61.8%回档位120.68。日内低点显示价位持于117.95/118,30，有可能上看121.00/122.00。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0834 1.0794 +0.37 -0.24 1.0860
美元/日圆 118.26 118.77 -0.43 -1.70 120.30
欧元/日圆 128.13 128.24 -0.09 -1.79 130.47
美元/瑞郎 1.0132 1.0156 -0.24 +1.14 1.0018
英镑/美元 1.4255 1.4263 -0.06 -3.28 1.4738
美元/加元 1.4206 1.4115 +0.64 +2.65 1.3839
美元/离岸人民币 6.6127 6.6102 +0.04 +0.68 6.5680
澳元/美元 0.6975 0.7000 -0.36 -4.12 0.7275
新西兰元/美元 0.6478 0.6490 -0.18 -5.08 0.6825
欧元/瑞郎 1.0978 1.0968 +0.09 +0.85 1.0886
欧元/英镑 0.7599 0.7570 +0.38 +3.15 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2784 9.2668 +0.13 +1.18 9.1705
美元/挪威克朗 8.7625 8.7341 +0.33 -0.87 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。