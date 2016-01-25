英镑/美元：开始突破区间。上档在1.10/1.1060美元面临强劲阻力。这是近期高点与200移动均线切入位、2014-2016跌势与55周移动均线切入位，尽管到达此一顶点，我们仍然看空。我们的目标仍为近期低点1.0523美元。

美元/日圆：2014-2016支撑线切入位116.49日圆，以及2015年8月低点116.15已失守，不过这并非以收盘价为基础，而且已经从115.97的低点大幅反弹。此一涨势已达38.2%回档位，即118.88日圆水准。如果升破此一水平，可能进一步上看61.8%回档位120.68。日内低点显示价位持于117.95/118,30，有可能上看121.00/122.00。