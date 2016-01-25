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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 17:18 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶触及四周高位，因风险厌恶情绪减弱

“胶价看来正处于反弹阶段，受股市反弹所支撑，”Rakuten Securities的大宗商品分析师Satoru Yoshida说。

“但如果美国或日本央行出台意外之举，这个趋势有可能改变。”

上海期交所交投最活络的5月期胶合约 跌10元人民币，收报每吨10,320元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 跌0.1美分，最新报每公斤110.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/白云; 审校 于春红/蔡美珍)

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