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债券 | 2016年 1月 25日 星期一 17:22 BJT

欧元债市：希腊公债收益率下降，此前标普上调希腊评等

这也可能为希腊与其欧元区伙伴削减债务的会谈铺平道路，部分债券持有者将此视为正面进展。他们并不预期会谈将包含民间部门，后者已在2012年的重组中蒙受损失。

0830 GMT开盘时，希腊10年期公债收益率 下跌10个基点，低见9.44%，上周收盘时位于10%上方。

两年期希腊公债收益率 跌9基点至13.48%，五年期希腊公债收益率 下跌11个基点至11.12%。

根据Markit数据，希腊信用违约互换价格(CDS) 暗示违约的概率为57%。

10年期德债收益率 持于0.41%不变。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 白云/龚芳)

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