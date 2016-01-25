路透基点：澳博控股探询可能筹办250亿港元建设贷款--TRLPC

路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，由何鸿燊创立的博彩运营商--澳门博彩控股有限公司正在市场探询可能筹办一笔250亿港元(32亿美元)建设贷款。

消息人士称，此项贷款可能由四年期和六年期部分构成。贷款条款正在敲定中。

澳博控股于香港上市，根据去年8月的中期业绩报告文件，2014年2月13日，其“上葡京”综合度假村项目开始动工，该娱乐场将成为澳门路氹城区域新的地标性度假目的地。项目定于2017年第四季完工，预算建筑成本约为300亿港元。

该公司之前公布的文件显示，“上葡京”发展项目将包括3间豪华酒店，分别为位于中部大楼的“上葡京”酒店以及位于东西翼大楼的两间特色酒店，这两间酒店分别有“Karl Lagerfeld”个“Palazzo Versace”标志。合共提供约2,000间酒店客房，还有会议、购物、餐饮及娱乐休闲设施以及一个娱乐场。项目将设700张赌桌和1,000部角子机，相关许可仍在申请中。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)