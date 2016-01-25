国际油市：油价下跌逾4%，因供应过剩态势加剧

伊拉克石油部周一对路透称，12月产油量触及纪录高位，中部和南部油田产量每日高达413万桶。

“伊拉克可能再创产量新高的消息，加深了对于供应过剩的忧虑，”荷兰银行资深能源分析师Hans van Cleef说道。

“供应过剩将让市场一直忧心忡忡，压制价格在低位，另一方面，原油空仓发展到了极其庞大的水平。”

印尼驻石油输出国组织(OPEC)代表Widhyawan Prawiraatmadja周一表示，只有一个OPEC成员国支持召开紧急会议，其他均尚未回应召开会议的提议。（完）

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