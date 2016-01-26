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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：1月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月26日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期5,615.50亿台币。
         
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
  --------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆9,301.8亿台币： 
     01/27            2,329.50亿台币
     01/28            2,427.00亿台币
     01/29               11.00亿台币
     02/01            7,797.80亿台币
     02/02            1,936.50亿台币
     02/03            4,800.00亿台币
 
    --公债还本付息30.0亿台币：
   01/28      99甲2期6息         13.50亿台币
   01/28     102甲3期3息         10.50亿台币
   01/29     103甲3期2息          6.00亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：     
    --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。
    --1/27：Natixis SA美元债交割，金额2.38亿。 
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。  
      
    注：*表新增或更新。(完)     

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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