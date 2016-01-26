台湾货币市场：1月26日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透台北1月26日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,615.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆9,301.8亿台币： 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息30.0亿台币： 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --1/27：Natixis SA美元债交割，金额2.38亿。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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