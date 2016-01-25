《中国新债预测》国开行五期债结果料略低二级，资金面不佳但配置需求犹存

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/7年：50亿元；3年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元

* 招标时间: 1/3/5年：1月26日9:30-10:30；7/10年：1月26日9:30-11:20

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.15%-2.40%；2.70%-2.75%；2.87%-2.95%；3.07%-3.25%；3.04%-3.10%

* 预测均值: 2.33%；2.73%；2.91%；3.17%；3.08%

路透北京1月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，农历春节前夕流动性偏紧，且央行短期降准无望，势必影响一级市场投资者情绪；但年初机构配置动力仍然较为充足，预计明日国开债买需偏好，中标结果接近但略低于二级市场。

交易员表示，虽近期由于季节性因素导致资金趋紧，但在央行接连出手下流动性担忧缓解；在投资户买需支撑下，需求不会有问题，惟交易热情或有所下降。

“需求也有，大家现在就是手里有钱嘛，必须买点什么东西，中短期债的需求应该会好一点，不一定倍数有多高，但收益率会比较低。”华东一银行交易员说，“10年流动性不错，结果应该会不错，五年比较鸡肋。”

北京一银行交易员亦表示，明日国开债或是年前最后一期，预计需求仍然偏好，至少倍数会不错。

农发行下午招标的一、三、五及10年期增发债中，一年远低于二级估值，三、五年持平或略高，只有10年品种明显高于二级水平。

北京一券商交易员说，“投资户年初肯定要拿债的，利率债肯定要配的，需求不会有问题的，只是说交易热情没那么高了而已。招标结果跟二级差不多，可能会相对比二级要好一点。”

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.4306%、2.7888%、2.9587%、3.1965%和3.0936%。

外汇占款大降、年度缴税，以及CNH缴存准等影响在上周集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，辅以SLO、MLF以及SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

明日招标的五期债中，一年期为国开行今年第四期增发债，票面利率2.29%；三、五、七、10年品种分别为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债

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发行上限 1/7年：50亿元；3年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月26日9:30-10:30；7/10年：1月26日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 1/28

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；

7年：2015/10/22；10年：2015/9/10

分销期 1/27-1/28

上市日 2/1

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%