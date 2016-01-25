德国央行：油价成本低落有望提振经济成长--月报

路透法兰克福1月25日 - 德国央行周一指出，油价持续低落将提振经济，该行亦主张这将有利于促进投资。

德国央行在月报中表示，油价成本若持续低落，则将拉抬消费。

“倘若原油价格持续低迷，这对消费支出力道所构成的拉抬效果，将有助于内需及产业。因此，在新年伊始之际，经济成长力道可望增强，”报告指出。