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市场报道 | 2016年 1月 25日 星期一 19:30 BJT

德国央行：油价成本低落有望提振经济成长--月报

路透法兰克福1月25日 - 德国央行周一指出，油价持续低落将提振经济，该行亦主张这将有利于促进投资。

德国央行在月报中表示，油价成本若持续低落，则将拉抬消费。

“倘若原油价格持续低迷，这对消费支出力道所构成的拉抬效果，将有助于内需及产业。因此，在新年伊始之际，经济成长力道可望增强，”报告指出。

德国央行认为此亦将提振投资，指称这将有助于欧元区经济前景。

“仰赖景气循环因素及宽松货币政策的效应，将不足以改善长期投资景气，”报告指出。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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