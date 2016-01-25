国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍疲软，印度现货价格下滑

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
路透新加坡1月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一徘徊在约三个月低点每吨89.83美元，供应过度挥之不去，严重打压卖方信心。
基本面疲弱已经进一步冲击现货价。
例如，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)周五出售给卢克石油(Lukoil)最多30,000吨石脑油，价格为每吨较离岸价格(FOB)升水约6.15美元，船期为2月14-16日从Dahej装运。
路透数据显示，这是IOC在约13个月内从Dahej所售船货的最低升水，而这笔船货是卢克石油在约九个月内所采购的第一笔印度现货。
IOC及其买家均不对交易置评。
新加坡现货交易方面，维多公司以每桶46.80美元出售一笔92辛烷值汽油给联合石化，船期为2月9-13日。
BP以每桶50美元向中国石油买进一笔92辛烷值汽油，船期为2月12-16日。
石脑油现货无交易回报。(完)
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(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”