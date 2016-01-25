国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍疲软，印度现货价格下滑

路透新加坡1月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一徘徊在约三个月低点每吨89.83美元，供应过度挥之不去，严重打压卖方信心。

基本面疲弱已经进一步冲击现货价。

例如，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)周五出售给卢克石油(Lukoil)最多30,000吨石脑油，价格为每吨较离岸价格(FOB)升水约6.15美元，船期为2月14-16日从Dahej装运。

路透数据显示，这是IOC在约13个月内从Dahej所售船货的最低升水，而这笔船货是卢克石油在约九个月内所采购的第一笔印度现货。

IOC及其买家均不对交易置评。

新加坡现货交易方面，维多公司以每桶46.80美元出售一笔92辛烷值汽油给联合石化，船期为2月9-13日。

BP以每桶50美元向中国石油买进一笔92辛烷值汽油，船期为2月12-16日。

石脑油现货无交易回报。(完)

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