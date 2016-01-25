东南亚股市：多数收高，越南劲扬4%创约四年来单日最大涨幅

原油期货周一续涨后，能源类股即告劲扬。

Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong指出，油价劲升为推高股市最大的功臣；而市场预期中国、欧洲及日本将推出刺激措施，亦有助于提振人气。

美日两国央行本周将召开政策会议；美联储将于1月26-27日开会，而日本央行则将于1月28-29日开会

投资人将观察美联储何时将二度升息的线索，市场亦揣测日本央行可能倾向加码推出宽松措施。

菲律宾股市 跳涨3.6%，而雅加达股市 则收高1.1%。

泰国股市 稍早一度扬升1.2%至1月4日以来高位，而后出现拉回，终场收在平盘附近；因电讯及银行类股的跌势，与能源类股的涨势两相抵销。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 313.65 1.71 +0.55 -5.76 332.82

新加坡 2582.64 5.55 +0.22 -10.41 2882.73

马来西亚 1625.21 24.29 +1.52 -3.98 1692.51

泰国 1267.70 -0.33 -0.03 -1.58 1288.02

印尼 4505.79 49.04 +1.10 -1.90 4593.01

菲律宾 6434.08 226.03 +3.64 -7.45 6952.08

越南 542.35 20.11 +3.85 -6.33 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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