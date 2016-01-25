东南亚股市：多数收高，越南劲扬4%创约四年来单日最大涨幅

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
原油期货周一续涨后，能源类股即告劲扬。
Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong指出，油价劲升为推高股市最大的功臣；而市场预期中国、欧洲及日本将推出刺激措施，亦有助于提振人气。
美日两国央行本周将召开政策会议；美联储将于1月26-27日开会，而日本央行则将于1月28-29日开会
投资人将观察美联储何时将二度升息的线索，市场亦揣测日本央行可能倾向加码推出宽松措施。
菲律宾股市 跳涨3.6%，而雅加达股市 则收高1.1%。
泰国股市 稍早一度扬升1.2%至1月4日以来高位，而后出现拉回，终场收在平盘附近；因电讯及银行类股的跌势，与能源类股的涨势两相抵销。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 313.65 1.71 +0.55 -5.76 332.82
新加坡 2582.64 5.55 +0.22 -10.41 2882.73
马来西亚 1625.21 24.29 +1.52 -3.98 1692.51
泰国 1267.70 -0.33 -0.03 -1.58 1288.02
印尼 4505.79 49.04 +1.10 -1.90 4593.01
菲律宾 6434.08 226.03 +3.64 -7.45 6952.08
越南 542.35 20.11 +3.85 -6.33 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 李婷仪/陈宗琦)
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”