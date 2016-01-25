国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，但仍维持疲弱水平

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
路透新加坡1月25日 - 亚洲指标2月含硫500ppm柴油裂解价差周一扩大涨幅，达到每桶8.82美元的四日高点，但与一年前水平相较仍低了逾40%，因供应持续过剩。
交易商表示，柴油裂解价差很少见到个位数水平，但这在今年却成了常态。
虽然新加坡现货市场交易热络，自今年开年以来已有超过1,000万桶柴油成交，但交易商说这仍不足以推动市场。
在新加坡现货交易方面，法国石油公司道达尔(Total)以每桶35.40美元从BP购买16万桶含硫500ppm柴油，船期为2月20-24日。
托克(Trafigura)以每桶贴水0.70美元向永顺油品(Winson Oil)购买25万桶含硫500ppm柴油，船期为2月10-14日。
航煤交易无成交回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”