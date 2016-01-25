国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，但仍维持疲弱水平

路透新加坡1月25日 - 亚洲指标2月含硫500ppm柴油裂解价差周一扩大涨幅，达到每桶8.82美元的四日高点，但与一年前水平相较仍低了逾40%，因供应持续过剩。

交易商表示，柴油裂解价差很少见到个位数水平，但这在今年却成了常态。

虽然新加坡现货市场交易热络，自今年开年以来已有超过1,000万桶柴油成交，但交易商说这仍不足以推动市场。

在新加坡现货交易方面，法国石油公司道达尔(Total)以每桶35.40美元从BP购买16万桶含硫500ppm柴油，船期为2月20-24日。

托克(Trafigura)以每桶贴水0.70美元向永顺油品(Winson Oil)购买25万桶含硫500ppm柴油，船期为2月10-14日。

航煤交易无成交回报。(完)

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