国际油市：亚洲燃料油价差持稳，因船用重油需求稳健

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
路透新加坡1月25日 - 亚洲燃料油价差周一大致维持不变，交易商指出，因船用重油供需均衡，且套利油品流入之前，码头交货价格升水相对强劲，持续支撑市场。
交易商称，船用重油相当良好的需求水平，持续支撑新加坡燃料油市场，供应够紧俏，阻止供应商进行价格竞争。
由于供应紧俏且380cst燃料油码头交货每吨较新加坡升水5.24美元，供应商倾向售入码头交货市场，而非每吨升水1.09美元的船货市场。
新加坡一名交易商表示，有必要观察1月底与2月初西方大量套利油品抵达的情况，届时多数人都将因农历新年放假。
该名交易商表示，这将使得港口拥挤的问题复杂化。港口拥挤的情况，可能导致升水水涨船高。
新加坡现货交易方面，有一笔交易回报。贡渥(Gunvor)以每吨较2月均价贴水1美元，向兴隆出售2万吨180cst高硫燃料油，船期为2月9-13日。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”