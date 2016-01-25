国际油市：亚洲燃料油价差持稳，因船用重油需求稳健

路透新加坡1月25日 - 亚洲燃料油价差周一大致维持不变，交易商指出，因船用重油供需均衡，且套利油品流入之前，码头交货价格升水相对强劲，持续支撑市场。

交易商称，船用重油相当良好的需求水平，持续支撑新加坡燃料油市场，供应够紧俏，阻止供应商进行价格竞争。

由于供应紧俏且380cst燃料油码头交货每吨较新加坡升水5.24美元，供应商倾向售入码头交货市场，而非每吨升水1.09美元的船货市场。

新加坡一名交易商表示，有必要观察1月底与2月初西方大量套利油品抵达的情况，届时多数人都将因农历新年放假。

该名交易商表示，这将使得港口拥挤的问题复杂化。港口拥挤的情况，可能导致升水水涨船高。

新加坡现货交易方面，有一笔交易回报。贡渥(Gunvor)以每吨较2月均价贴水1美元，向兴隆出售2万吨180cst高硫燃料油，船期为2月9-13日。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)