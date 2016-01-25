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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 22:37 BJT

美国热股：福特汽车将结束日本及印尼所有营运，股价盘初小跌

路透1月25日 - 福特汽车(Ford) 今年将关闭在日本及印尼所有的营运项目，因公司未见通往获利的合理路径。

福特周一盘初股价小跌0.16%，报12.12美元。(完)

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