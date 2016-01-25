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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 22:41 BJT

美国热股：推特四名高阶主管离职，股价盘初大跌逾6%

路透1月25日 - 推特 执行长Jack Dorsey周日深夜在推特发文指出，有四名高阶主管离职；此为Dorsey重返推特担任执行长以来，管理层最大规模的变动。

推特周一盘初股价大跌6.3%，报16.54美元。(完)

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