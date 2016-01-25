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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 22:38 BJT

美国热股：哈里伯顿季度获利优于预估，股价盘初下滑

路透1月25日 - 全球第二大油田服务业者--哈里伯顿(Halliburton) 发布，季度调整后获利优于预期，因成本大幅削减，有助于抵销钻油活动下降所带来的冲击。

哈里伯顿周一盘初股价下跌1.52，报29.73美元。(完)

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