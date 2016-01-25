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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 22:35 BJT

美国热股：阿里巴巴季度营收增长料创历史低位，股价盘初下跌

路透1月25日 - 汤森路透数据显示，中国电商巨头--阿里巴巴 料将发布历来最低的季度营收增长数据；分析师表示，成长放缓将令公司与同业京东 的竞争更加白热化。

阿里巴巴周一盘初股价下跌0.7%，报69.89美元。(完)

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