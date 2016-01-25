版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 26日 星期二 00:20 BJT

标题新闻：英央行MPC委员福布斯称油价下跌使央行有更多时间决定是否就业市场收紧足以支持加息

货币政策委员会(MPC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐