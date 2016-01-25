芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受豆粕期货走坚带动

路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，受豆粕期货走坚支撑。

豆粕期货急升1.6%，交易商称因有一些技术性买盘，且近日美国豆粕价格降至接近南美国家的豆粕价格，为美国豆粕出口需求将改善带来希望。

对阿根廷天气乾燥将降低该国大豆产量的担忧，扶助美国大豆市场走高。

但豆油期货下跌，受累于供过于求和原油市场走弱。

豆油跌幅受限，因当CBOT-3月豆油合约 跌穿50日移动均线后，技术性买家进场买入。

美国农业部周一早上称，最新一周出口检验美国大豆总计119.7万吨，之前一周为139.9万吨。

3月大豆合约 收涨4美分，报每蒲式耳8.80-1/2美元。

3月豆粕合约 收升4美元，报每短吨272.5美元。3月豆油合约 收跌0.06美分，报30.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为174,710口，豆粕为73,093口，豆油为75,988口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)