重发-****澳新经济指标预测--1月26日-2月2日****

(重发以删除已公布过的“澳洲国民银行(NAB)企业指数”) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日当周 1月26日(二) 暂无重要经济指标 1月27日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.2% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 -- 48.6 出口(亿新西兰元) -- 40.8 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差7.79 截至12月的一年 -- 逆差36.8 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- 持平 进口物价 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +1.8% 1月29日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +1.7% 2月1日当周 1月31日(日) 2230 澳洲工业集团制造业指数 1月 -- 51.9 2月1日(一) 暂无重要经济指标 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.00% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.0% 就业增长(较前季) -- -0.4% 就业参与率 -- 68.6% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 46.3 (完)