《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月25日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 69.72 -0.65 -0.92 3257755
京东 27.03 -0.24 -0.88 6970375
新浪 45.40 -0.10 -0.22 247013
搜狐 50.93 -0.45 -0.88 239303
网易 158.48 +4.98 +3.24 834378
百度 167.54 -3.63 -2.12 2496068
台湾
台湾积体电路 21.79 -0.14 -0.64 1742493
联电 1.71 +0.00 +0.00 179131
日月光 5.13 -0.05 -0.97 144797
硅品精密 7.69 +0.00 +0.00 836667
和信超媒体 2.38 -0.09 -3.64 32249
友达 2.63 -0.04 -1.50 142646
中华电信 30.31 -0.03 -0.10 102267
台湾国际航电 33.20 -0.64 -1.89 1045483
香港
中国移动 53.28 -0.59 -1.10 347725
中国联通 10.56 -0.13 -1.22 115798
中国电信 43.20 -0.68 -1.55 9043
中芯国际 4.29 -0.16 -3.60 7871
电讯盈科 5.60 -0.10 -1.06 1464
(完)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。