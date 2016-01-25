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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 69.72 -0.65 -0.92 3257755

京东 27.03 -0.24 -0.88 6970375

新浪 45.40 -0.10 -0.22 247013

搜狐 50.93 -0.45 -0.88 239303

网易 158.48 +4.98 +3.24 834378

百度 167.54 -3.63 -2.12 2496068

台湾

台湾积体电路 21.79 -0.14 -0.64 1742493

联电 1.71 +0.00 +0.00 179131

日月光 5.13 -0.05 -0.97 144797

硅品精密 7.69 +0.00 +0.00 836667

和信超媒体 2.38 -0.09 -3.64 32249

友达 2.63 -0.04 -1.50 142646

中华电信 30.31 -0.03 -0.10 102267

台湾国际航电 33.20 -0.64 -1.89 1045483

香港

中国移动 53.28 -0.59 -1.10 347725

中国联通 10.56 -0.13 -1.22 115798

中国电信 43.20 -0.68 -1.55 9043

中芯国际 4.29 -0.16 -3.60 7871

电讯盈科 5.60 -0.10 -1.06 1464

(完)

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