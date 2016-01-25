日韩经济指标预测--1月26日-2月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月25日当周 1月25日(一) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +1.3% (较上年同期) +3.0% +2.7% 1月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 103 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -0.1% -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,752 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,583 1月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 71 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -0.3% 工业生产(较上月) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -2.4% -2.9% 所有家庭支出(较前月) +2.0% -2.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +0.1% +0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.1% +0.1% 东京地区整体CPI -- 持平 2330 日本求才求职比 12月 1.26 1.25 失业率 3.3% 3.3% 2350 日本工业生产 12月初值 -0.3% -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% 1月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +5.7% 房屋开工(较上年同期) +0.5% +1.7% 2月1日当周 1月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 12月 -- 盈余67.5 2月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -- -14.1% 进口(较上年同期) -- -19.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.7 0200 日本日经制造业PMI 1月 -- 52.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 2月2日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,679.6 (完)