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市场报道 | 2016年 1月 26日 星期二 07:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月26日-2月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月25日当周

1月26日(二)

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +6.1%

1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 +0.8% +0.8%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%

房价指数(较上年同期) +5.7% +5.5%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0

服务业PMI 54.0 54.3

1500 美国消费者信心指数 1月 96.5 96.5

1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6

服务业指数 -- 0

1月27日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 434.5

再融资指数 -- 1,638.1

1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 50.0 49.0

新屋销售(较前月) +2.0% +4.3%

1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0.25-0.5%

1月28日(四)

1230 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 -- 123.2

建筑许可(较前月) -- -3.9%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 -0.6% 持平

扣除运输的耐久财订单 -0.1% 持平

扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -0.2% -0.3%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月23日当周 28.2 29.3

四周均值(万人) -- 28.5

续请失业金人数(万人) 1月16日当周 221.7 220.8

1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 106.9

成屋待完成销售(较前月) +0.8% -0.9%

1月29日(五)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.3% 持平

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -- -0.2%

1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差605

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +0.8% +2.0%

最终销售 +1.7% +2.7%

消费者支出 -- +3.0%

GDP平减指数 +0.8% +1.3%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.4%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +1.3%

1330 美国薪资 第四季 -- +0.6%

雇佣成本指数 +0.6% +0.6%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 45.0 42.9

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 93.0 93.3

现况指数 105.5 105.1

预期指数 84.5 85.7

2月1日当周

2月1日(一)

1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.3%

个人所得(较前月) +0.2% +0.3%

个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.3%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.4%

1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调) 1月 -- 47.5

1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 52.7

1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.6% -0.4%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 48.5 48.2

制造业投入物价分项指数 -- 33.5

制造业就业分项指数 -- 48.1

制造业新订单分项指数 -- 49.2

1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.6%

2月2日(二)

1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 716.6

1830 美国汽车销售年率(万辆) 1月 1,750 1,734

(完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)

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