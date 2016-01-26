欧洲经济指标预测--1月26日-2月2日****

美股盘后：美国运通下跌1%，此前公布业绩和财测
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月25日当周
1月26日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差31.44
1月27日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 正1.66
0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 正9.3 正9.4
0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +4.7% +4.5%
0745 法国消费者信心指数 1月 正96 正96
0900 意大利企业信心指数 1月 103.9 104.1
消费者信心指数 117.0 117.6
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 45.500 44.960
1月28日(四)
0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.2% -0.2%
(较上年同期) -3.2% -3.5%
0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 12月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.3%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1000 欧元区企业景气指数 1月 正0.39 正0.41
经济景气指数 正106.4 正106.8
工业景气指数 负2.4 负2.0
服务业景气指数 正12.9 正13.1
消费者信心指数 负6.3 负5.7
消费者通胀预期指数 -- 正3.6
生产者通胀预期指数 -- 负3.0
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正18 正19
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.8% -0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -1.0% 持平
(较上年同期) +0.4% +0.2%
1月29日(五)
0005 英国GfK消费者信心指数 1月 正1 正2
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.3%
0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.3%
0745 法国消费支出(较前月) 12月 +0.5% -1.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1%
0800 瑞士KOF领先指标 1月 正96 正96.6
0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -3.3%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +5.2% +5.1%
对家庭贷款 -- +1.4%
对非金融企业贷款 -- +0.9%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.2%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8%
2月1日当周
2月1日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 55.6
0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 50.0
0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 -- 52.1
0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 -- 52.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 14.76
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 38.73
抵押贷款批准件数(件) -- 70,410
M4货供额(较前月) -- +0.40%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 51.9
2月2日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -3.1%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 减少1.4
未经季节调整失业人数(万人) -- 268.1
经季节调整失业率 -- 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 275.7
0900 意大利失业率 12月 -- 11.3%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 57.8
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.2%
1000 欧元区失业率 1月 -- 10.5%
(完)
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* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选