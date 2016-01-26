金砖国家：1月25日股汇市收盘纵览

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅

路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。