金砖国家：1月25日股汇市收盘纵览

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透1月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月25日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报716.08点，上涨0.76%。
中国股市：沪综指缩量收升，煤炭、石油石化板块领涨大盘
中国汇市：人民币收盘微跌成交萎缩，缓解贬值压力仍需基本面改善
香港股市：恒指收高1.4%，能源板块领涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,031.220点，上涨0.83%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.1000/20，上日收报4.1080/05。
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南非股市：周一收低，受资源和铂金板块拖累。指标Top-40指数 收报42,413.33点，下跌1.26%；大盘综合指数 收报47,210.42点，下跌0.95%。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因央行利率决定的不确定性打击人气
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印度股市：收盘近持平，HDFC Bank等个股的涨势被油价波动和衍生品合约本周到期前的谨慎情绪所抵消。BSE指数 收报24,485.95点，上涨0.21%；NSE指数 收报7,436.15点，上涨0.18%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.83/67.84，上日收报67.625/67.635。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报681.57点，下跌1.42%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报361.82点，下跌1.53%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报80.04，贬值2.58%；卢布兑欧元 报86.935,贬值3.2%。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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