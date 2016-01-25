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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 07:48 BJT

国际油市：美国原油跌回30美元下方，受伊拉克产量创纪录打压

伊拉克石油部发言人周一表示，该国12月石油产量触及纪录高位，因中部和南部油田产量增加。

此外，一位伊拉克高级官员表示，该国今年可能进一步增加原油产出。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯石油行业高级官员周一继续含糊地谈论可能联合行动，以解决数十年来最严重的供应过剩情况之一，但沙特暗示决心让市场自己恢复平衡。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/汪红英；审校 徐文焰)

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