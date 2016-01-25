国际油市：美国原油跌回30美元下方，受伊拉克产量创纪录打压

伊拉克石油部发言人周一表示，该国12月石油产量触及纪录高位，因中部和南部油田产量增加。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯石油行业高级官员周一继续含糊地谈论可能联合行动，以解决数十年来最严重的供应过剩情况之一，但沙特暗示决心让市场自己恢复平衡。 (完)