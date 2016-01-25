国际油市：美国原油跌回30美元下方，受伊拉克产量创纪录打压

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
伊拉克石油部发言人周一表示，该国12月石油产量触及纪录高位，因中部和南部油田产量增加。
此外，一位伊拉克高级官员表示，该国今年可能进一步增加原油产出。
石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯石油行业高级官员周一继续含糊地谈论可能联合行动，以解决数十年来最严重的供应过剩情况之一，但沙特暗示决心让市场自己恢复平衡。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/汪红英；审校 徐文焰)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。