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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月26日-2月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家   规模  发行细节
 1/26          美国         发售两年期公债
 1/26          日本         加强流动性标债
 1/26          西班         标售国库券
               牙           
 1/27          美国         发售五年期公债
 1/27          美国         发售两年期浮息公债
 1/28          美国         发售七年期公债
 1/28          日本         标售三个月期贴现国库券
 1/28          日本         标售两年期公债
 2/2           日本         标售10年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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