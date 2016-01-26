《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月26日

*工商时报：

--泛鸿海 集团成功进军有线电视，身兼鸿海集团副总裁、亚太电信董事长吕芳铭，以个人身份取得拥有70万户的台湾宽频公司经营权，打通进入客厅的最后一哩。对于鸿海发展十一屏三网二云、八大智慧生活及数位汇流产业，是重大的突破。

--针对台积电 计画赴大陆南京设厂，南京市市长缪瑞林表示，主要是南京商务成本低及两岸历史情感因素，未来也欢迎更多台湾封装、电路等高科技厂落脚南京。他并透露，台积电已再度派遣团队前来，针对建厂及培育人才等项目，与市政府密切合作。

*经济日报：

--马英九总统昨日任命行政院副院长张善政组阁，张善政随后要求各部会〞坚守岗位、为所当为〞，不可任意叫停政策，影响所及，包括两岸货贸谈判、国民年金改革、松绑外籍白领来台、上调劳保投保薪资等政策，都有可能解冻后，再出发。

--金管会主委确定由现任金管会副主委王俪玲接任。王俪玲受访时表示，自2月1日到政权转移，不会让金管会空转，当务之急，是把资本市场开放的措施走完，例如扩大开放当冲等政策。

--截至昨日傍晚统计，因寒流而造成的农损估计逾1.3亿台币，其中台南市损失最为惨重，其次为苗栗县。农委会表示，很多农损须等到霜雪去除后才能掌握，预估农损将持续攀升。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。