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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 08:37 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元小跌，关注澳洲数据和新西兰央行决议

澳元兑美元 报0.6937美元，较上日纽约尾盘下跌约0.3%；新西兰元兑美元 报0.6435，亦跌约0.3%。

“数据面很清淡，假期因素影响市场，在澳洲明天公布消费者物价指数(CPI)以及新西兰央行周四决议出炉前，暂时保持平静，”OM Financial驻惠灵顿的外汇和衍生品高级客户顾问Stuart Ive表示。

Ive称，如果澳洲通胀数据类似于上周新西兰公布的数据极为疲弱，“那么明天澳元可能承受重压，因数据将导致外界呼吁央行采取行动。”

市场广泛预期新西兰央行周四将维持利率不变，但分析师预计决议声明的基调将预示未来进一步降息。

新西兰央行将在GMT时间27日2000公布利率决议。(完)

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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)

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