澳新汇市：澳元和新西兰元小跌，关注澳洲数据和新西兰央行决议

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
澳元兑美元 报0.6937美元，较上日纽约尾盘下跌约0.3%；新西兰元兑美元 报0.6435，亦跌约0.3%。
“数据面很清淡，假期因素影响市场，在澳洲明天公布消费者物价指数(CPI)以及新西兰央行周四决议出炉前，暂时保持平静，”OM Financial驻惠灵顿的外汇和衍生品高级客户顾问Stuart Ive表示。
Ive称，如果澳洲通胀数据类似于上周新西兰公布的数据极为疲弱，“那么明天澳元可能承受重压，因数据将导致外界呼吁央行采取行动。”
市场广泛预期新西兰央行周四将维持利率不变，但分析师预计决议声明的基调将预示未来进一步降息。
新西兰央行将在GMT时间27日2000公布利率决议。(完)
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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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