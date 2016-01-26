《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月26日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透香港1月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7949港元 ) 美国股市周一遭抛售，道琼工业指数 下跌208.29点，或1.29%，收报15,885.22点；能源股领 跌，受累于油价进一步下挫。三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 90.660 -2.29 42682 7.067 -2.79 中国铝业 7.380 -1.47 20410 2.301 -2.91 中国移动 53.280 -1.10 347725 83.062 -0.82 中国人寿 12.200 -2.56 191469 19.020 -1.56 中石油 57.320 -3.39 33454 4.468 -3.71 中石化 53.390 -2.54 32085 4.162 -2.99 汇丰控股 33.530 -2.95 3418375 52.273 -2.48 中电信 43.200 -1.55 9043 3.367 -1.54 中国联通 10.560 -1.22 115798 8.231 -0.95 兖州煤业 3.920 -2.24 7635 3.056 -1.75 华能国际 30.930 -4.12 11249 6.027 -1.19 南方航空 29.880 2.08 14204 4.658 -1.52 东方航空 25.330 3.85 15706 3.949 -1.03 中芯国际 4.290 -3.60 7871 0.669 -1.65 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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