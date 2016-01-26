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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月26日

路透香港1月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.7949港元 )

    美国股市周一遭抛售，道琼工业指数 下跌208.29点，或1.29%，收报15,885.22点；能源股领
跌，受累于油价进一步下挫。三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        90.660   -2.29      42682             7.067      -2.79
 中国铝业                       7.380   -1.47      20410             2.301      -2.91
 中国移动                      53.280   -1.10     347725            83.062      -0.82
 中国人寿                      12.200   -2.56     191469            19.020      -1.56
 中石油                        57.320   -3.39      33454             4.468      -3.71
 中石化                        53.390   -2.54      32085             4.162      -2.99
 汇丰控股                      33.530   -2.95    3418375            52.273      -2.48
 中电信                        43.200   -1.55       9043             3.367      -1.54
 中国联通                      10.560   -1.22     115798             8.231      -0.95
 兖州煤业                       3.920   -2.24       7635             3.056      -1.75
 华能国际                      30.930   -4.12      11249             6.027      -1.19
 南方航空                      29.880    2.08      14204             4.658      -1.52
 东方航空                      25.330    3.85      15706             3.949      -1.03
 中芯国际                       4.290   -3.60       7871             0.669      -1.65
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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