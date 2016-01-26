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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--1月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月27日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第四季       +0.3%      +0.5%
                            (较上年同期)                         +1.6%      +1.5%
               央行CPI加权中值(较前季)                           +0.5%      +0.3%
                              (较上年同期)                       +2.1%      +2.2%
               央行CPI截尾均值(较前季)                           +0.5%      +0.3%
                              (较上年同期)                       +2.1%      +2.1%
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                    12月         --      正1.66
    0700 德国Gfk消费者信心指数                         2月       正9.3      正9.4
    0700 英国Nationwide房屋价格(较前月)                1月       +0.6%      +0.8%
                               (较上年同期)                      +4.7%      +4.5%
    0745 法国消费者信心指数                            1月        正96       正96
    0900 意大利企业信心指数                            1月       103.9      104.1
               消费者信心指数                                    117.0      117.6
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  12月      45.500     44.960
    1200 美国抵押贷款市场指数                         前周         --       434.5
             再融资指数                                            --     1,638.1
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       12月        50.0       49.0
             新屋销售(较前月)                                    +2.0%      +4.3%
    1900 美联储公布利率决议                             --      0.375%  0.25-0.5%
    2000 新西兰央行利率决议                                        --       2.50%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                       12月        45.5       48.6
               出口(亿新西兰元)                                   43.5       40.8
               贸易收支(亿新西兰元)                           逆差1.31   逆差7.79
                                            截至12月的一年    逆差35.9   逆差36.8
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     12月       -0.1%      -1.0%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   卖超3,752
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超3,583
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    1月26日(二)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          12月  顺差25.44        -- 
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      11月      +0.5%        --
                                     (较上年同期)                +5.9%        -- 
    1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   11月      +0.9%      +0.8%
                        未经季节调整房价指数(较前月)             +0.1%      +0.1%
                                房价指数(较上年同期)             +5.8%      +5.7%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          1月初值       53.7        -- 
                   服务业PMI                                      53.7       54.0
    1500 美国消费者信心指数                             1月       98.1       96.5
    1500 美国里奇蒙联储综合指数                         1月        正2        -- 
                       服务业指数                                 正10        -- 
    2100 韩国消费者信心指数                             1月        100        -- 
    (完)

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