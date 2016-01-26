主要国家经济指标预测--1月27日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.2% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 正1.66 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 正9.3 正9.4 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.6% +0.8% (较上年同期) +4.7% +4.5% 0745 法国消费者信心指数 1月 正96 正96 0900 意大利企业信心指数 1月 103.9 104.1 消费者信心指数 117.0 117.6 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 45.500 44.960 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 434.5 再融资指数 -- 1,638.1 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 50.0 49.0 新屋销售(较前月) +2.0% +4.3% 1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0.25-0.5% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 45.5 48.6 出口(亿新西兰元) 43.5 40.8 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1.31 逆差7.79 截至12月的一年 逆差35.9 逆差36.8 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -0.1% -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,752 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,583 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月26日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 顺差25.44 -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 +0.5% -- (较上年同期) +5.9% -- 1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 +0.9% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.8% +5.7% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.7 -- 服务业PMI 53.7 54.0 1500 美国消费者信心指数 1月 98.1 96.5 1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 正2 -- 服务业指数 正10 -- 2100 韩国消费者信心指数 1月 100 -- (完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。