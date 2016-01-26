中国个股：广汇汽车拟定增融资至多80亿元，用于汽车融资租赁等

路透上海1月26日 - 中国广汇汽车股份有限公司 周一晚间公告称，拟定向增发股份，融资不超过80亿元人民币，募集资金将用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债等。

公告显示，公司拟向不超过10名特定对象发行股份，发行底价为10.66元／股，即董事会决议公告前20个交易日交易均价的90%。

此次募集的资金中，计划56亿元投入汽车融资租赁项目，用于进一步增强公司融资租赁业务的资金实力，满足公司汽车金融服务发展的需要。根据项目实施后各年融资租赁投放产生的收入、净利和经营活动产生的现金流量净额等进行测算，项目内部收益率为11.65%。

广汇汽车是中国最大的乘用车融资租赁服务商及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。公告称，未来公司将进一步推动乘用车经销服务产业布局的扩张，依托融资租赁等新兴的业务模式拓宽公司的整车销售渠道，有效带动汽车销售全方位一体化服务的发展，实现业务协同效应的发挥。