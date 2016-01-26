《路透晚报》--1月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：稳中有好的态势没变,人民币不存在贬值基础--国家统计局

中国国家统计局局长王保安周二称，中国经济稳中有好的态势没变，仍是中高速增长，韧性好空间足，且人民币不存在贬值基础。

--中国经济：今年全面推开营改增，并将适度调整增值税分享比例--总理

中国国务院总理李克强称，今年将全面推开营改增，加快财税体制改革，进一步显着减轻企业税负，且增值税分享比例要在全面推开营改增后做合理适度调整，引导各地发展优势产业，增强地方财政造血功能。

--《综述》中国供给侧改革PPP将施展身手，慢工出细活酝酿理念革新

中国经济发展减速提质，地方财政实力今非昔比，政府和社会资本合作项目（PPP）成为公共产品投资的新路径，也是当下加快供给侧改革的应有之义，而推广PPP不单是融资模式的穷则思变，更要求管理理念的革新升级。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购创近三年单日新高，28天期放量对冲春节提现压力

继上周多管齐下投放巨量流动性后，中国央行公开市场周二逆回购操作再放量，单日规模创2013年2月以来近三年新高。业内人士称，春节前夕银行面临逐渐增加的提现走款压力，央行大规模逆回购维稳将有效缓解；节前公开市场操作将续唱主角，参考央行近期表态，市场对于短期内降准出台的期待明显下降。

--新债招标：中国国开行七年和10年增发债中标结果亦符合预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年及10年期固息增发债中标结果亦符合预期，中标收益率分别为3.1570%和3.0658%；此前市场预测均值为3.17%和3.08%。两期债对应投标倍数为3.57倍和2.50倍。

--中国货币市场：流动性续向宽松借入资金难度不大，逆回购加码助力

在中国央行公开市场逆回购加码支持下，银行间市场周二流动性继续改善，春节前到期资金借入难度大幅下降。交易员称，虽然跨春节期限尚有些不确定，但从央行此前足额支持表态来看，预计问题也不大。

--中国债市动态：放量逆回购助现券买气昙花一现，国开新债配置需求一般

中国银行间债市周二早盘现券收益率先下后上。交易员表示，央行公开市场逆回购再放量驰援流动性，助现券暖意重现，收益率一度走低3-4个基点，但随着国开一级新债需求不瘟不火，收益率随即掉头反弹，基本收复跌幅。

【外汇】

--《焦点》投机者称中国1月外储可能减少2,000亿美元，降幅近翻倍

一家做空人民币的西方对冲基金周一表示，中国1月硬通货储备降幅可能扩大近一倍至2,000亿美元左右，令中国当局更有可能允许人民币出现一波更大幅度贬值。

--中国汇市：人民币早盘窄幅整理成交低迷，节前再现双向波动概率不大

人民币兑美元即期周一早盘窄幅整理，有效波动不超过20个点子，中间价亦续碎步调升。交易员称，近期走势凸显央行维稳汇市意图，观望气氛日渐浓厚，而僵持走势亦严重影响交投情绪，成交量持续低迷，料春节前内重新双向波动概率不大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指暴跌6.4%创14个月收盘低点，外围市场疲势引发抛压

中国股市沪综指周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫，今天A股受外盘影响再度暴跌，盘中重现千股跌停。临近春节长假，投资者忧虑此间海外市场可能继续大跌，场内观望氛围浓厚，料短线超跌后或将反弹，而后形成震荡整理走势。

--中国并购：今年交易数呈两位数增长，科技和金融成高发区--普华永道

国际会计和咨询公司--普华永道周二表示，相当多中国企业存在业务转型需要，且国内流动性相当宽松，大量资金寻找合适项目，因此今年中国并购交易将继续保持两位数以上的增长势头，科技和金融业将成为并购交易高发区。

--中国能源：今年石油需求预计增4.3%，成品油供需盈余扩大--中石油研究

中国石油集团经济技术研究院周二称，中国2016年石油需求预计将增长4.3%，表观消费量达到5.66亿吨，原油净进口预计增长7.3%至3.57亿吨，石油对外依存度上升到62%。

--中国个股：海尔并购GE资产方案遭上交所问询，关注整合风险及估值

中国家电大厂青岛海尔股份有限公司收购美国通用电气(GE)家电业务资产的重组方案出炉后，收到上海证券交易所问询函。青岛海尔周一公告称，上交所重点关注了本次并购的整合风险、估值作价、知识产权风险等问题，公司将进一步说明和补充披露。

--中国企业：中材集团与中建材集团筹划战略重组，但方案尚未确定

中国央企合并“同类项”的动作仍在继续。据相关上市公司公告，国内两大建材集团--中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司目前正在筹划战略重组事宜，重组方案 尚未确定，在方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

--中国个股：广汇汽车拟定增融资至多80亿元，用于汽车融资租赁等