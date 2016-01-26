《香港报摘》--信报1月26日

* 要闻版头条：

--受到环球股灾影响，加上楼市跌势已成，令发展商投地态度异常审慎，上周五截标的元朗凹头低密度住宅土地最终流标。这是继去年11月青衣细山路商住地后，相隔两个多月再有官地流标收场，为政府土地供应能否如期达标添上变数。

* 其他：

--基金股富皇中国基金已向港交所 提交上市申请，国元资产管理为其投资管理人，国元融资则为上市独家保荐人。

--商人陈振聪意图争夺已故华懋集团主席龚如心的巨额遗产不果，反因伪造和行使虚假文书罪成被判监12年，他早前提出上诉亦被上诉庭驳回后，昨天申请上诉至终审法院的上诉许可证明书。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘