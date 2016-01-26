《香港报摘》--信报1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 要闻版头条：
--受到环球股灾影响，加上楼市跌势已成，令发展商投地态度异常审慎，上周五截标的元朗凹头低密度住宅土地最终流标。这是继去年11月青衣细山路商住地后，相隔两个多月再有官地流标收场，为政府土地供应能否如期达标添上变数。
* 其他：
--基金股富皇中国基金已向港交所 提交上市申请，国元资产管理为其投资管理人，国元融资则为上市独家保荐人。
--商人陈振聪意图争夺已故华懋集团主席龚如心的巨额遗产不果，反因伪造和行使虚假文书罪成被判监12年，他早前提出上诉亦被上诉庭驳回后，昨天申请上诉至终审法院的上诉许可证明书。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。