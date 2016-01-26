《香港报摘》--经济日报1月26日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 要闻版头条：
--人民币汇价弱势，再加上春节前资金较紧张，银行开始以高息吸存款。本地龙头银行汇丰 昨推出4.1厘息定期存款计划，吸纳三个月及六个月人民币资金，六个月期计为发钞行之中最高。
* 其他：
--对于港交所 新三年战略计划中拟研究开设主板和创业板的＂三板＂，惹来降低上市要求、削投资者保障等质疑。金融发展局主席史美伦表示，研推三板可以考虑，并指投资者保障不是单由提高上市要求就能达到。
--正进行债务重组的佳兆业 获平安银行 支持，平安银行确认与佳兆业签署500亿元人民币战略合作，指看好其在重点区域的发展潜力及前景。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。