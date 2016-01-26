《香港报摘》--经济日报1月26日

* 要闻版头条：

--人民币汇价弱势，再加上春节前资金较紧张，银行开始以高息吸存款。本地龙头银行汇丰 昨推出4.1厘息定期存款计划，吸纳三个月及六个月人民币资金，六个月期计为发钞行之中最高。

* 其他：

--对于港交所 新三年战略计划中拟研究开设主板和创业板的＂三板＂，惹来降低上市要求、削投资者保障等质疑。金融发展局主席史美伦表示，研推三板可以考虑，并指投资者保障不是单由提高上市要求就能达到。

--正进行债务重组的佳兆业 获平安银行 支持，平安银行确认与佳兆业签署500亿元人民币战略合作，指看好其在重点区域的发展潜力及前景。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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