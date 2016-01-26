更正-《全球汇市》美元持稳市场气氛审慎，因美联储会议召开在即

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(更正：正文第八段英文有误，欧元兑美元报价应为“持稳于1.0851美元”，而非“持稳于1.8515美元”)
* 投资人将焦点放在美联储对近期市场动荡的反应
* 欧元受到欧洲央行宽松政策预期打击
* 澳元下滑，因原油期货再度下滑
路透东京1月26日 - 美元周二亚洲盘初守在近期交投区间附近，在金融市场面临压力且全球经济成长乏力之际，投资人审慎等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天会议的结果。
美国利率期货暗示，交易商预期美联储本周升息机率仅13%。投资人将会仔细研究美联储所释出的讯息，以了解近期全球市场动荡、油价暴跌、以及中国放缓疑虑升高等问题，是否对美联储今年持续升息的意愿造成影响。
美元兑日圆 微跌至118.11日圆，但仍远高于上周触及的一年低点115.97，投资者还关注日本央行本周五结束的两日政策会议。
三位知晓日本央行想法的消息人士称，日本央行可能将新财政年度的核心消费者通胀预估调降至1%下方。
多数分析师和市场参与者预计，即便经济数据疲弱和市场疲软愈发令人担忧，但日本央行将按兵不动，不过对决策者推出追加刺激举措的揣测仍支撑了美元。
“在有关日本央行将放松政策的预期迅速升温的情况下，市场的日圆多头措手不及，”花旗的10国集团(G10)外汇策略亚洲负责人Todd Elmer说。
“花旗认为日本央行采取行动的可能性最高为40%，”他并称。
欧元兑美元 持稳于1.0851美元，高于上周创下的两周低点1.0776，但有关欧洲央行也准备采取更多宽松措施的预期升温，对欧元不利。
欧洲央行总裁德拉吉周一承诺推高通胀，反驳对欧洲央行宽松政策的批评，称物价上涨迟缓损害欧元区经济。
市场目前反映欧洲央行3月将把目前为负0.3%的存款利率下调10个基点；许多投资人还预期该央行将增加每月资产购买规模。
智库Ifo公布的德国1月企业信心跌至11个月来最低，制造业者尤其忧心德国将受到新兴市场放缓的打击。
与此同时，澳元兑美元 跌约0.2%，报0.6936。油价周一回落6%，因此前伊拉克宣布其产油量触及纪录高位，加重了油市供应过剩忧虑。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0846 1.0847 -0.01 -0.13 1.0860
美元/日圆 118.17 118.28 -0.09 -1.77 120.30
欧元/日圆 128.17 128.32 -0.12 -1.76 130.47
美元/瑞郎 1.0133 1.0123 +0.10 +1.15 1.0018
英镑/美元 1.4211 1.4247 -0.25 -3.58 1.4738
美元/加元 1.4279 1.4289 -0.07 +3.18 1.3839
美元/离岸人民币 6.6112 6.6070 +0.06 +0.66 6.5680
澳元/美元 0.6945 0.6954 -0.13 -4.54 0.7275
新西兰元/美元 0.6441 0.6450 -0.14 -5.63 0.6825
澳元/日圆 82.070 82.260 -0.23 -6.33 87.620
新西兰元/日圆 76.140 76.270 -0.17 -7.12 81.980
英镑/日圆 167.94 168.50 -0.33 -5.24 177.22
澳元/新西兰元 1.0777 1.0770 +0.06 +1.06 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。