更正-《全球汇市》美元持稳市场气氛审慎，因美联储会议召开在即

(更正：正文第八段英文有误，欧元兑美元报价应为“持稳于1.0851美元”，而非“持稳于1.8515美元”)

* 投资人将焦点放在美联储对近期市场动荡的反应

* 欧元受到欧洲央行宽松政策预期打击

* 澳元下滑，因原油期货再度下滑

路透东京1月26日 - 美元周二亚洲盘初守在近期交投区间附近，在金融市场面临压力且全球经济成长乏力之际，投资人审慎等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天会议的结果。

美国利率期货暗示，交易商预期美联储本周升息机率仅13%。投资人将会仔细研究美联储所释出的讯息，以了解近期全球市场动荡、油价暴跌、以及中国放缓疑虑升高等问题，是否对美联储今年持续升息的意愿造成影响。

美元兑日圆 微跌至118.11日圆，但仍远高于上周触及的一年低点115.97，投资者还关注日本央行本周五结束的两日政策会议。

三位知晓日本央行想法的消息人士称，日本央行可能将新财政年度的核心消费者通胀预估调降至1%下方。

多数分析师和市场参与者预计，即便经济数据疲弱和市场疲软愈发令人担忧，但日本央行将按兵不动，不过对决策者推出追加刺激举措的揣测仍支撑了美元。

“在有关日本央行将放松政策的预期迅速升温的情况下，市场的日圆多头措手不及，”花旗的10国集团(G10)外汇策略亚洲负责人Todd Elmer说。

“花旗认为日本央行采取行动的可能性最高为40%，”他并称。

欧元兑美元 持稳于1.0851美元，高于上周创下的两周低点1.0776，但有关欧洲央行也准备采取更多宽松措施的预期升温，对欧元不利。

欧洲央行总裁德拉吉周一承诺推高通胀，反驳对欧洲央行宽松政策的批评，称物价上涨迟缓损害欧元区经济。

市场目前反映欧洲央行3月将把目前为负0.3%的存款利率下调10个基点；许多投资人还预期该央行将增加每月资产购买规模。

智库Ifo公布的德国1月企业信心跌至11个月来最低，制造业者尤其忧心德国将受到新兴市场放缓的打击。

与此同时，澳元兑美元 跌约0.2%，报0.6936。油价周一回落6%，因此前伊拉克宣布其产油量触及纪录高位，加重了油市供应过剩忧虑。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0846 1.0847 -0.01 -0.13 1.0860

美元/日圆 118.17 118.28 -0.09 -1.77 120.30

欧元/日圆 128.17 128.32 -0.12 -1.76 130.47

美元/瑞郎 1.0133 1.0123 +0.10 +1.15 1.0018

英镑/美元 1.4211 1.4247 -0.25 -3.58 1.4738

美元/加元 1.4279 1.4289 -0.07 +3.18 1.3839

美元/离岸人民币 6.6112 6.6070 +0.06 +0.66 6.5680

澳元/美元 0.6945 0.6954 -0.13 -4.54 0.7275

新西兰元/美元 0.6441 0.6450 -0.14 -5.63 0.6825

澳元/日圆 82.070 82.260 -0.23 -6.33 87.620

新西兰元/日圆 76.140 76.270 -0.17 -7.12 81.980

英镑/日圆 167.94 168.50 -0.33 -5.24 177.22

澳元/新西兰元 1.0777 1.0770 +0.06 +1.06 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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