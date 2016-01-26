券商观点：财税体制改革加速，营改增是重头戏--申万宏源

路透北京1月26日 - 中国券商申万宏源证券宏观分析师李慧勇和李勇撰写的报告称，随着2016年“营改增”全面推进，一、二、三产业抵扣链条进一步打通，进项抵扣更加充分，进一步完善的税制将充分发挥税收工具的杠杆效应，为活跃市场注入新的“强心剂”，中国经济结构调整以及发展方式转型的动力将会更为强大，推动中国的供给侧改革。

以下为报告全文：

1月22日，国务院总理李克强主持召开座谈会，研究全面推开营改增、加快财税体制改革、进一步显着减轻企业税负，调动各方发展积极性。随着2016年“营改增”全面推进，一、二、三产业抵扣链条进一步打通，进项抵扣更加充分，进一步完善的税制将充分发挥税收工具的杠杆效应，为活跃市场注入新的“强心剂”，中国经济结构调整以及发展方式转型的动力将会更为强大，推动中国的供给侧改革。 营改增有利于降低小额纳税人的税负，扶持小微企业发展，带动扩大就业，也有利于推动结构调整，促进科技创新。财政会议和国务院会议多次提出营改增，去年底，财政部部长楼继伟明确就在财政会议表示，中国明将全面推开“营改增”改革，建筑业、房地产业、金融业和生活服务业将被纳入试点范围。“营改增”作为当前结构性减税重头戏，对企业减负意义重大，能够不断减轻服务业税务负担，减少重复征税，推动服务业的纵深发展。 “营改增”可进一步完善国家税收制度，促进社会分工。在后工业时代制造业以高污染、高能耗、低附加值为代价的高潮落下，以专业分工化、低能耗、高产值和低污染的现代服务业成为了新一轮经济高速发展的增长点。

“营改增”作为中国税制优化改革的重要措施之一，既是在这种经济结构转型背景下提出来的。因此，营改增必定使现代服务业的发展得到提升，并且使经济从传统制造向服务业和战略性新兴产业转型，为打造中国经济“升级版”注入更强动力。随着2016年“营改增”全面推进，一、二、三产业抵扣链条进一步打通，进项抵扣更加充分，进一步完善的税制将充分发挥税收工具的杠杆效应，为活跃市场注入新的“强心剂”，中国经济结构调整以及发展方式转型的动力将会更为强大，推动中国的供给侧改革。

作为结构性减税措施，营改增必须要提高增值税地方的分享比例，并用其他税种划归地方税弥补税收缺口。营业税是地方税，而增值税则是中央与地方共享，其中中央占到75%，营改增后地方的税收就会减少。要立即其他税种来弥补这一缺口，分税制的问题就出现了。保护地方的利益不受影响，通过财税改革之后，保证地方财力与中央财力大体相同。营改增之后，消费税将成为企业所得税，增值税之外，第三大税种。因此研究宏观经济的财政问题，对此是不可忽视的，消费税会大比重给地方的共享税弥补营改增的缺口。

财税改革是全面深化改革的突破口。财税改革主要包括预算改革、税制改革和中央和地方财政关系改革。财政预算改革的方式，是朝着公开、透明，接受全国人民监督的方向发展。公开的目的是让社会能够对财政资金的支配者的行为的合规性与绩效的高低作出判断，以提高财政资金效率。