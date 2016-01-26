《全球重要经济事件一览表》--1月26日-2月2日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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1月26日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼出席英国下议院财政委员会会议(1000)。
伦敦--英国央行货币政策委员会成员福布斯在Henry Jackson Society一次活动上发表讲话(1300)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)
布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)
赫尔辛基--芬兰财政部长斯图布在政府经济智库主办的记者会上讲话 (1200)
布鲁塞尔--欧盟竞争事务执委维斯塔格会晤意大利财长帕多安。
1月27日(三)
都柏林--欧洲金融论坛，演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼与英国央行副总裁贝利。
伦敦--英国央行负责保险监管的官员Sam Woods发表讲话(1315)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会宣布利率决议，并发布声明(1900)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。
德国莱比锡--德国央行执委会成员Johannes Beermann发表讲话，题为“2016年欧元区面临的挑战”。(1000)
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在欧洲央行主办的欧洲银行业协会(EBI)研讨会上发表讲话。(1300)
1月28日(四)
赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)在与芬兰财长斯图布的记者会上，发布芬兰经济调查。(0830)
东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)。
1月29日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)。
东京--日本央行公布利率决定(0200)。
1月30日(六)
意大利都灵--意大利央行总裁维斯科向银行业人士发表讲话(0730)。
2月1日(一)
暂无重要经济事件。
2月2日(二)
美国堪萨斯城--堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800).
悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。
东京--日本央行公布12月政策会议记录(2350)。
伦敦--英国金融咨询机构Fathom Consulting 在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。