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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 09:01 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月26日-2月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月26日(二)

伦敦--英国央行总裁卡尼出席英国下议院财政委员会会议(1000)。

伦敦--英国央行货币政策委员会成员福布斯在Henry Jackson Society一次活动上发表讲话(1300)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)

布拉提斯拉瓦--斯洛伐克央行公布最新季度宏观经济预估(1200)

赫尔辛基--芬兰财政部长斯图布在政府经济智库主办的记者会上讲话 (1200)

布鲁塞尔--欧盟竞争事务执委维斯塔格会晤意大利财长帕多安。

1月27日(三)

都柏林--欧洲金融论坛，演讲者包括：爱尔兰央行总裁连恩、爱尔兰总理肯尼与英国央行副总裁贝利。

伦敦--英国央行负责保险监管的官员Sam Woods发表讲话(1315)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会宣布利率决议，并发布声明(1900)。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。

德国莱比锡--德国央行执委会成员Johannes Beermann发表讲话，题为“2016年欧元区面临的挑战”。(1000)

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在欧洲央行主办的欧洲银行业协会(EBI)研讨会上发表讲话。(1300)

1月28日(四)

赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)在与芬兰财长斯图布的记者会上，发布芬兰经济调查。(0830)

东京--日本央行货币政策会议(至1月29日)。

1月29日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表讲话，题为“瑞典央行非传统货币政策经验及未来之路”。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加联邦俱乐部、美银美林的年度经济预测活动(2030)。

东京--日本央行公布利率决定(0200)。

1月30日(六)

意大利都灵--意大利央行总裁维斯科向银行业人士发表讲话(0730)。

2月1日(一)

暂无重要经济事件。

2月2日(二)

美国堪萨斯城--堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800).

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

东京--日本央行公布12月政策会议记录(2350)。

伦敦--英国金融咨询机构Fathom Consulting 在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

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