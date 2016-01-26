《中国报摘》--其他报纸重要消息1月26日

**上海证券报**

--据悉，中国化工集团旗下全资子公司中国化工装备有限公司同时挂牌转让福建、天津两地蓝星化工有限公司各50%股权，挂牌价合计3.85亿元。业内人士认为中国化工集团的资产整合正渐行渐快。

**证券时报**

--从上海银监局获悉，截至去年底，上海辖区内外资银行不良贷款余额为31.54亿元，不良贷款率0.75%;截至2015年底，上海辖内外资银行资产总额为1.27万亿元，其中，上海外资行表外业务和跨境业务成为去年业绩增长亮点。

-标准普尔宣布不会因票据案调整农业银行 评级，其报告中称，“事件所涉及金额仅相当于农业银行截至2015年9月30日股本的0.3%，因此产生的潜在损失对该银行的资本影响并不会很显着。”

**21世纪经济报道**

--国家有关部门正在酝酿进一步放宽离岛免税政策，核心内容主要包括有条件取消离岛免税购物次数、提高离岛免税购物限额，以及允许实体免税店开展网上销售等。据悉，政策调整内容中“允许开设网上销售窗口”其实包含了网上支付许可，这就意味着实际上政策打开了“免税电商”的运营空间。

**每日经济新闻**

--近日，银监会副主席王兆星表示，正式版的网贷监管细则很快会发布，网贷平台代销金融产品须获得相应监管牌照。业内人士表示，其实这给很多正在转为综合理财平台或第三方理财平台的机构提供了参考依据。(完)